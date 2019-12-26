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«Я смеялся, плакал и напивался после игры». Роналду назвал свой главный трофей в жизни

20:39
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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью каналу DAZN Italia рассказал о своем самом важном трофее в жизни.

«Победа в чемпионате Европы в 2016-м, — сказал Роналду. — Это был самый важный трофей в моей карьере. Я смеялся, плакал и напивался после игры. Этот день был особенным».

На ЧЕ-2016 сборная Португалии обыграла в финале турнира Францию (1:0). Победный гол забил нападающий Эдер («Локомотив»?).

В текущем сезоне 34-летний Роналду провел 21 матч за «Ювентус», забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

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