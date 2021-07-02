Выиграть две серии пенальти на одном Евро не удалось еще никому

Сборная Швейцарии завершила вничью основное и дополнительное время четвертьфинала Евро-2020 с Испанией и стала четвертой командой, принявшей участие в двух послематчевых сериях по ходу одного турнира. В 1996 году пенальти по два раза били англичане и французы, а 2016-м — поляки. Любопытно, что все четыре сборные вторую из серий проигрывали, а в роли обидчиков выступали немцы, чехи, португальцы и испанцы.

Команда, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы

Турнир Команда Стадия Соперник Счет Пенальти 1996 Англия 1/4 финала Испания 0:0 4:2 1/2 финала Германия 1:1 5:6 1996 Франция 1/4 финала Голландия 0:0 5:4 1/2 финала Чехия 0:0 5:6 2016 Польша 1/8 финала Швейцария 1:1 5:4 1/4 финала Португалия 1:1 3:5 2020 Швейцария 1/8 финала Франция 3:3 5:4 1/4 финала Испания 1:1 1:3

Сборная Испании вышла на первое место по выигранным сериям пенальти на чемпионатах Европы. Испанцы в пятый раз довели дело послематчевых 11-метровых и в четвертый раз отпраздновали успех. Одолеть пиренейцев получилось только у сборной Англии в 1996-м, а вот Дания-1984, Италия-2008, Португалия-2012 и Швейцария-2020 им уступили. Лучший процент у сборной Чехии, которая выиграла все три серии (две, правда, во времена Чехословакии), больше всего неудач — у итальянцев, англичан и голландцев.

Команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы