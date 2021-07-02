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Выиграть две серии пенальти на одном Евро не удалось еще никому

22:33
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Сборная Швейцарии завершила вничью основное и дополнительное время четвертьфинала Евро-2020 с Испанией и стала четвертой командой, принявшей участие в двух послематчевых сериях по ходу одного турнира. В 1996 году пенальти по два раза били англичане и французы, а 2016-м — поляки. Любопытно, что все четыре сборные вторую из серий проигрывали, а в роли обидчиков выступали немцы, чехи, португальцы и испанцы.

Команда, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы

Турнир

Команда

Стадия

Соперник

Счет

Пенальти

1996

Англия

1/4 финала

Испания

0:0

4:2

1/2 финала

Германия

1:1

5:6

1996

Франция

1/4 финала

Голландия

0:0

5:4

1/2 финала

Чехия

0:0

5:6

2016

Польша

1/8 финала

Швейцария

1:1

5:4

1/4 финала

Португалия

1:1

3:5

2020

Швейцария

1/8 финала

Франция

3:3

5:4

1/4 финала

Испания

1:1

1:3

Сборная Испании вышла на первое место по выигранным сериям пенальти на чемпионатах Европы. Испанцы в пятый раз довели дело послематчевых 11-метровых и в четвертый раз отпраздновали успех. Одолеть пиренейцев получилось только у сборной Англии в 1996-м, а вот Дания-1984, Италия-2008, Португалия-2012 и Швейцария-2020 им уступили. Лучший процент у сборной Чехии, которая выиграла все три серии (две, правда, во времена Чехословакии), больше всего неудач — у итальянцев, англичан и голландцев.

Команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы

Команда

Серии

Победы

Поражения

% побед

Испания

5

4 (1984, 2008, 2012, 2020)

1 (1996)

80,00

Чехия

3

3 (1976, 1980, 1996)

0

100,0

Германия

3

2 (1996, 2016)

1 (1976)

66,67

Португалия

3

2 (2004, 2016)

1 (2012)

66,67

Италия

5

2 (2000, 2012)

3 (1980, 2008, 2016)

40,00

Турция

1

1 (2008)

0

100,0

Дания

2

1 (1992)

1 (1984)

50,00

Польша

2

1 (2016)

1 (2016)

50,00

Франция

3

1 (1996)

2 (1996)

33,33

Швейцария

3

1 (2020)

2 (2016, 2020)

33,33

Англия

4

1 (1996)

3 (1996, 2004, 2012)

25,00

Голландия

4

1 (2004)

3 (1992, 1996, 2000)

25,00

Хорватия

1

0

1 (2008)

0,00

Швеция

1

0

1 (2004)

0,00

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 1
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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