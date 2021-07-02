Выиграть две серии пенальти на одном Евро не удалось еще никому
Сборная Швейцарии завершила вничью основное и дополнительное время четвертьфинала Евро-2020 с Испанией и стала четвертой командой, принявшей участие в двух послематчевых сериях по ходу одного турнира. В 1996 году пенальти по два раза били англичане и французы, а 2016-м — поляки. Любопытно, что все четыре сборные вторую из серий проигрывали, а в роли обидчиков выступали немцы, чехи, португальцы и испанцы.
Команда, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы
|
Турнир
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Пенальти
|
1996
|
Англия
|
1/4 финала
|
Испания
|
0:0
|
4:2
|
|
|
1/2 финала
|
Германия
|
1:1
|
5:6
|
1996
|
Франция
|
1/4 финала
|
Голландия
|
0:0
|
5:4
|
|
|
1/2 финала
|
Чехия
|
0:0
|
5:6
|
2016
|
Польша
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
1:1
|
5:4
|
|
|
1/4 финала
|
Португалия
|
1:1
|
3:5
|
2020
|
Швейцария
|
1/8 финала
|
Франция
|
3:3
|
5:4
|
|
|
1/4 финала
|
Испания
|
1:1
|
1:3
Сборная Испании вышла на первое место по выигранным сериям пенальти на чемпионатах Европы. Испанцы в пятый раз довели дело послематчевых 11-метровых и в четвертый раз отпраздновали успех. Одолеть пиренейцев получилось только у сборной Англии в 1996-м, а вот Дания-1984, Италия-2008, Португалия-2012 и Швейцария-2020 им уступили. Лучший процент у сборной Чехии, которая выиграла все три серии (две, правда, во времена Чехословакии), больше всего неудач — у итальянцев, англичан и голландцев.
Команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы
|
Команда
|
Серии
|
Победы
|
Поражения
|
% побед
|
Испания
|
5
|
4 (1984, 2008, 2012, 2020)
|
1 (1996)
|
80,00
|
Чехия
|
3
|
3 (1976, 1980, 1996)
|
0
|
100,0
|
Германия
|
3
|
2 (1996, 2016)
|
1 (1976)
|
66,67
|
Португалия
|
3
|
2 (2004, 2016)
|
1 (2012)
|
66,67
|
Италия
|
5
|
2 (2000, 2012)
|
3 (1980, 2008, 2016)
|
40,00
|
Турция
|
1
|
1 (2008)
|
0
|
100,0
|
Дания
|
2
|
1 (1992)
|
1 (1984)
|
50,00
|
Польша
|
2
|
1 (2016)
|
1 (2016)
|
50,00
|
Франция
|
3
|
1 (1996)
|
2 (1996)
|
33,33
|
Швейцария
|
3
|
1 (2020)
|
2 (2016, 2020)
|
33,33
|
Англия
|
4
|
1 (1996)
|
3 (1996, 2004, 2012)
|
25,00
|
Голландия
|
4
|
1 (2004)
|
3 (1992, 1996, 2000)
|
25,00
|
Хорватия
|
1
|
0
|
1 (2008)
|
0,00
|
Швеция
|
1
|
0
|
1 (2004)
|
0,00
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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