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Малафеев: «На Евро-2024 я, безусловно, буду переживать за сборную Сербии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что будет болеть за сборную Сербии на чемпионате Европы-2024.

«На Евро-2024 я, безусловно, буду переживать за сборную Сербии. Для меня, как и для многих россиян, Сербия — это наша братская страна, с которой нас связывают не только исторические и культурные узы, но и крепкие спортивные отношения. Сборная Сербии всегда демонстрирует упорство и боевой дух, и я уверен, что на этом чемпионате ее футболисты постараются показать свой максимум. В составе есть такие талантливые футболисты, как Душан Влахович, Милинкович-Савич, да и в целом состав-то у сербов мощный. Игра команды всегда привлекает внимание, но как будто ей всегда чего-то не хватает. С нетерпением жду, как сербы проявят себя на этом турнире», — цитирует «РБ Спорт» Малафеева.

На групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии сыграет со Словенией, Данией и Англией.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-serbiya-nasha-bratskaya-strana-budu-perezhivat-za-nih-na-evro/
Вячеслав Малафеев
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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