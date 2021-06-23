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Вячеслав Малафеев оценил игру Матвея Сафонова в матче с Данией

17:08
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Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался об игре голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4).

«Честно говоря, моей первой мыслью было, что Сафонов сделал все, что мог. Где-то не хватило опыта, где-то — удачи. Но если разбирать каждый гол, то, конечно, в некоторых случаях можно было бы действовать иначе. Например, в первом эпизоде была выбрана не совсем правильная позиция, из которой сложно парировать мяч. Сместись глубже, левее, предугадай развитие событий. Но это опыт, это то, за что мы в свое время любили Игоря Акинфеева, который не феерил, не прыгал, но всегда был там, где нужно. Во втором случае уже было сложнее спасти команду, потому что сработал эффект неожиданности. Федор Кудряшов закрывал обзор Роману Зобнину, и тот, видимо, подумал, что в середине никого нет, отдал мяч, не видя, куда сместился вратарь. Возможно, хотел быстрее начать атаку правым флангом. Но ошибка есть ошибка», — сказал Малафеев в интервью RT.

Также бывший вратарь отметил, что сборная России перестроилась после второго пропущенного мяча и стала действовать в ином ключе.

«Да, команда перестроилась после второго пропущенного мяча и даже отыграла один гол. Но затем раскрылись — и Сафонову пришлось снова выручать. Он трижды отбил мяч из убойной позиции, а четвертый не смог, так как просто не видел его. В четвертом эпизоде все забежали в штрафную, никто не остался перед бьющим и не попытался перекрыть хотя бы угол ворот, а там уже сработало мастерство Йоакима Мехле. Конечно, в данном случае Матвею тоже можно было предвидеть развитие ситуации, сместиться, но опять же — должны были помочь свои футболисты. А они убежали назад, выставляя ноги на авось», — добавил Малафеев.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и прекратила выступления на чемпионате Европы.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/877050-malafeev-safonov-propuschennye-goly

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