Колосков: «Роналду до сих пор в порядке, он очень важен для этой сборной Португалии»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной Португалии над Словенией (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Словенцы в матче против Португалии сыграли в обороне очень здорово. Они показали образец своего тактического умения. К тому же, помимо глухой обороны, они проводили довольно резкие контратаки. Поэтому словенцы вчера произвели очень приятное впечатление своей игрой. Португальцы, на мой взгляд, вчера выложили все, что могли. Но вся опасность, которая создавалась у ворот сборной Словении, исходила именно от Роналду. Один раз он не достал, второй — не совсем точно пробил, третий — пас вовремя не получил. Криштиану очень важен для этой сборной Португалии как лидер, капитан и игрок», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Франции. Встреча пройдет 5 июля в Гамбурге, начало — в 19.00 мск.