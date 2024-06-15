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Сегодня, 07:29

Колосков: «Английские болельщики все равно будут пить пиво на Евро, несмотря на призывы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный член УЕФА Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о призыве властей Германии к английским болельщикам употреблять каннабис вместо пива во время чемпионата Европы 2024 года.

«Пиво всегда пили, как вы можете представить англичан без пива, а шотландцев — без виски, это чушь какая-то. Поэтому они все равно будут пить, другое дело, что на стадионе, наверное, не будут продавать. Я был на пяти-шести чемпионатах Европы, везде англичане пили пиво, гуляли, даже в Катаре и то была отдельная зона для болельщиков, где продавалось пиво. Поэтому это ни к чему не приведет.

Призыв — на всякий случай. Но они все равно будут пить пиво. Конечно, это странный призыв, еще и в Германии без пива. Они бы своих болельщиков призвали пиво не пить. Немцы пьют пиво не меньше англичан", — цитирует ТАСС Колоскова.

Источник: https://tass.ru/sport/21099471
Евро-2024
Вячеслав Колосков
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