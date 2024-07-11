Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 06:16

Колосков: «Игра сборной Испании — это сказка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Испании над Францией (2:1) в 1/2 финала Евро-2024.

«Испания действительно отличается от остальных участников турнира своей игрой. Никто не играет так. Футболисты нацелены на атаку и на завершение. Все как в гандболе — каждая атака чем-нибудь заканчивается. Почему так получается? Потому что у всех испанских футболистов блестящая индивидуальная техника. Игра Испании — это сказка. Такое ощущение, что испанцы играют руками, а не ногами, настолько все четко и понятно. Нет ни одного неразумного движения. Вообще ни одного!

Если игрок открывается, то он открывается, чтобы точно получить мяч. Прием мяча — это вообще чудеса. Кого хочу видеть в финале? Испания — Англия — более значимая вывеска, чем Испания — Нидерланды. Все-таки в Англии футболисты высочайшего класса, но многие из них не в форме», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Вячеслав Колосков
0
Читайте также
Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Суд в Москве утвердил развод блогера Лерчек и Артема Чекалина
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Сесар Навас: «Нынешняя сборная Испании обыграет поколение 2008-2012 годов»
Куман: «Эта сборная Нидерландов способна на большее»
Саутгейт стал третьим тренером с двумя подряд финалами Евро
Шоу: «Олли играл не так уж много, у него была возможность выйти на поле, и он ею воспользовался»
Симонс: «Я очень разочарован, думаю, что и сборная Нидерландов тоже»
Куман: «В последние 20-25 минут мы были свежее, но англичане забили отличный гол - таков футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Точилин: «В России не менее умные, интеллектуальные молодые футболисты есть, которые не уступают Ямалю»

Губерниев: «Если сборная Англии выиграет Евро, Саутгейт обессмертит свое имя»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости