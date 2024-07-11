Колосков: «Игра сборной Испании — это сказка»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Испании над Францией (2:1) в 1/2 финала Евро-2024.

«Испания действительно отличается от остальных участников турнира своей игрой. Никто не играет так. Футболисты нацелены на атаку и на завершение. Все как в гандболе — каждая атака чем-нибудь заканчивается. Почему так получается? Потому что у всех испанских футболистов блестящая индивидуальная техника. Игра Испании — это сказка. Такое ощущение, что испанцы играют руками, а не ногами, настолько все четко и понятно. Нет ни одного неразумного движения. Вообще ни одного!

Если игрок открывается, то он открывается, чтобы точно получить мяч. Прием мяча — это вообще чудеса. Кого хочу видеть в финале? Испания — Англия — более значимая вывеска, чем Испания — Нидерланды. Все-таки в Англии футболисты высочайшего класса, но многие из них не в форме», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.