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Сегодня, 06:25

Колосков: «Никого на Евро-2024 особо поддерживать не буду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент РФС Вячеслав Колосков считает, что чемпионат Европы-2024 посетят немного болельщиков из России.

«Откуда там наши болельщики возьмутся? Билеты продавались строго по квотам через федерации. Я думаю, что российских болельщиков будет немного. Но если будут, то, конечно, поддержат сборную Сербии.

Я никого особо поддерживать не буду. Как правило, я смотрю за играми французов, мне нравится, как они играют, получаю удовольствие от их матчей. Испанцы тоже. Я думаю, что французы и испанцы являются фаворитами на победу. А так, любая команда может выстрелить. Но эти сборные более подготовлены со всех точек зрения», — цитирует ТАСС Колоскова.

Источник: https://tass.ru/sport/21099885
Футбол
Евро-2024
Вячеслав Колосков
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