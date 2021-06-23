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Вячеслав Фетисов высказался о зарплате Черчесова в сборной России

20:40
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ высказался о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.

— У Черчесова зарплата 2,5 млн евро в год. Но при этом мы занимаем последнее место. Где рациональность?

— А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. И потолок зарплат вводить, и другие составляющие.

— У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация?

— Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но еще раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет, — сказал Фетисов.

Полностью интервью с Вячеславом Фетисовым читайте на сайте «СЭ»

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