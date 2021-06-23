Вячеслав Фетисов высказался о зарплате Черчесова в сборной России
20:40
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ высказался о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.
— У Черчесова зарплата 2,5 млн евро в год. Но при этом мы занимаем последнее место. Где рациональность?
— А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. И потолок зарплат вводить, и другие составляющие.
— У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация?
— Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но еще раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет, — сказал Фетисов.
Полностью интервью с Вячеславом Фетисовым читайте на сайте «СЭ»
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28.7%
Тренер
22.2%
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