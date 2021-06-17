«Вся Дания с тобой, Кристиан». Фанаты посвятили баннер Эриксену

Фанаты сборной Дании посвятили баннер полузащитнику национальной команды Кристиану Эриксену, который пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

«Вся Дания с тобой, Кристиан», — такой плакат болельщики развернули на трибунах во время матча против Бельгии.

12 июня в концовке первого тайма матча Дании с Финляндией в Копенгагене Эриксен потерял сознание и упал на газон. Полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его в сознании увезли в больницу и стабилизировали состояние.