«Все. Развалятся сейчас». Реакция болельщиков на гол Дании в ворота России
22:57
В Копенгагене проходит матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.
Команда Станислава Черчесова пропустила мяч на 38-й минуте. Нападающий Миккель Дамсгор пробил из-за штрафной и сделал счет 1:0 в пользу датчан.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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