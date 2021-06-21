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«Все. Развалятся сейчас». Реакция болельщиков на гол Дании в ворота России

22:57
21 июня. Россия — Дания. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Россия — Дания. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Копенгагене проходит матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.

Команда Станислава Черчесова пропустила мяч на 38-й минуте. Нападающий Миккель Дамсгор пробил из-за штрафной и сделал счет 1:0 в пользу датчан.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи