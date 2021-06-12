«Время дьяволов». Промо видео сборной Бельгии к матчу против России
Сборная Бельгии в Twitter опубликовала промо-ролик к первому матчу чемпионата Европы-2020 против России.
На видео главный тренер бельгицев Роберто Мартинес стоит на балконе брюссельской ратуши, где национальная команда отмечает успехи на международных турнирах.
It's #DEVILTIME! ? #EURO2020 pic.twitter.com/YV1iDx1vjV— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 12, 2021
Встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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