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Вратарь сборной Украины Бущан: «Я верю в нашу команду и наше будущее на этом Евро»

01:45
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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги матча Евро-2020 против Голландии (2:3).

«Мы хорошо сыграли. Мы поставили перед голландцами хороший вызов и смотрим в будущее с большими надеждами. В конце концов, нам нужно было быть более сосредоточенными, поэтому нам нужно усвоить этот урок. Голландия лучше контролировала мяч, но мы много двигались и пытались найти свои возможности. В целом я доволен игрой нашей команды. Я верю в нашу команду и наше будущее на этом Евро», — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.

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