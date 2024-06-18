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Сегодня, 11:45

Вратарь сборной Испании Симон играет на Евро-2024 с травмой запястья

Алина Савинова
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Основной голкипер сборной Испании Унай Симон выступает на чемпионате Европы с травмой запястья.

Вратарь получил повреждение в прошлом году за пределами поля. Сам футболист отмечает, что травма не мешает ему нормально тренироваться и играть. Однако, по словам врачей, Симону требуется провести небольшое хирургическое вмешательство.

«После окончания Евро мне предстоит операция. Время восстановления будет обсуждаться со специалистом, который проведет операцию. Я не хотел придавать этому значения до окончания Евро, потому что это не мешало мне играть на протяжении всего сезона. Надеюсь, мне придется вернуться к данному вопросу только 15 июля, а до тех пор я сосредоточен на сборной», — заявил Симон.

15 июня сборная Испании разгромила Хорватию в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 со счетом 3:0. 20-го числа испанцы сыграют против национальной команды Италии. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://www.beinsports.com/en-us/soccer/uefa-european-championship-3/articles-video/unai-sim%C3%B3n-to-undergo-surgery-2024-06-17
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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