Вратарь сборной Чехии Станек — о матче с Португалией: «Это была трудная игра»

Вратарь сборной Чехии Индржих Станек подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Португалии (1:2).

«Мы были очень близко, но, к сожалению, пропустили на последних минутах. Для меня это была трудная игра, но моя работа — помочь команде, насколько я могу. Играть против Роналду? Я просто старался стать как можно больше, и это сработало. Мне жаль, что это не помогло нам получить что-то из этой непростой игры», — приводит слова Станека официальный сайт УЕФА.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.