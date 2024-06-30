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Вратарь Дании Шмейхель: «Я играю в футбол 23 года и до сих пор не знаю правил»

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель недоволен судейством в матче 1/8 финала Евро-2024 с Германией (2:0).

«Таков футбол наших дней. Я играю в него 23 года и до сих пор не знаю правил.

Пенальти? Не уверен, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с такого расстояния. Не совсем понимаю, что он должен был сделать со своей рукой. Я уже не уверен, что футбол и здравый смысл сочетаются», — цитирует Шмейхеля The Sun.

На 48-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майкл Оливер отменил гол датчана Йоакима Андерсона из-за положения вне игры. Затем на 51-й минуте матча 1/8 финала Германия — Дания Оливер после подсказки ВАР назначил пенальти в ворота датчан из-за того, что Андерсен прервал передачу соперника кистью правой руки. Касание было определено с помощью датчиков в мяче.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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