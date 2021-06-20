Вратарь Дании Шмейхель: «Мы не должны недооценивать Россию»

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что нельзя недооценивать соперника.

— Мы уже показали все, на что способна команда, наш характер, — отметил Шмайхель. — В игре с Россией постараемся выложиться на сто процентов. Не сомневаюсь, что датские болельщики поддержат нас. Было здорово видеть столько сочувствия и поддержки. Это нас очень растрогало. Несмотря на все проблемы, мы доказали, что способны все преодолеть.

— Для вас плюс, что болельщиков из России не будет на стадионе?

— Мы не должны недооценивать оппонента. Если мы все-таки недооценим Россию, то не получим результат. Нам нужно фокусироваться на себе. Да, российских фанатов не будет в Копенгагене, и мы должны сделать это своим преимуществом. Уверен, наших болельщиков будет прекрасно слышно.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.