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Сегодня, 12:30

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов — о первом туре Евро: «Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего»

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Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ» об эмоциях от первого тура чемпионата Европы.

— Следите за чемпионатом Европы?

— Да, болею за Италию.

— Какое впечатление от первого тура?

— Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего. А вот немцы и испанцы наоборот порадовали.

— А итальянцы?

— Итальянцы начали не очень, но потом исправились. Посмотрим, как дальше будут играть.

— Какой матч первого тура назвали бы самым ярким?

— Игра Турции и Грузии, — сказал Шайхутдинов.

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в первом туре группового турнира чемпионата Европы. Команда Гарета Саутгейта с 3 очками лидирует в группе. В следующем матче англичане 20 июня сыграют против Дании. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Владимир Шайхутдинов
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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