Врач сборной России оценил шансы Кристиана Эриксена продолжить карьеру
Врач сборной России Эдуард Безуглов оценил шансы полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена возобновить карьеру.
«Как раз закончилась установка на матч против Бельгии. Шило в мешке не утаишь. Первая реакция — шок. Когда подъезжали к стадиону, то стало известно, что Кристиан пришел в сознание. Тогда все выдохнули. К сожалению, в такой ситуации может оказаться любой.
Я не представлю, каких психологических усилий стоило этот матч доиграть. Но выбора не было. Сейчас, когда с Кристианом все хорошо, это даже может стать каким-то объединяющим фактором. Но в тот день это ударило по сборной Дании.
В России все спортивные врачи регулярно проходят курс по оказанию экстренной помощи. Датские врачи действовали абсолютно правильно в той ситуации.
Надо понимать, с чем связано остановка сердца. Когда выяснят проблему, тогда можно быть думать о карьере. Но бывает, что явных причин нет. И тогда решение только за Кристианом. Это психологически давит на человека», — сказал Безуглов в интервью YouTube-каналу национальной сборной.
В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю