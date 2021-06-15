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Врач сборной России оценил шансы Кристиана Эриксена продолжить карьеру

19:08
Врачи спасают жизнь Кристиану Эриксену. Фото AFP
Врачи спасают жизнь Кристиану Эриксену. Фото AFP
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Врач сборной России Эдуард Безуглов оценил шансы полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена возобновить карьеру.

«Как раз закончилась установка на матч против Бельгии. Шило в мешке не утаишь. Первая реакция — шок. Когда подъезжали к стадиону, то стало известно, что Кристиан пришел в сознание. Тогда все выдохнули. К сожалению, в такой ситуации может оказаться любой.

Я не представлю, каких психологических усилий стоило этот матч доиграть. Но выбора не было. Сейчас, когда с Кристианом все хорошо, это даже может стать каким-то объединяющим фактором. Но в тот день это ударило по сборной Дании.

В России все спортивные врачи регулярно проходят курс по оказанию экстренной помощи. Датские врачи действовали абсолютно правильно в той ситуации.

Надо понимать, с чем связано остановка сердца. Когда выяснят проблему, тогда можно быть думать о карьере. Но бывает, что явных причин нет. И тогда решение только за Кристианом. Это психологически давит на человека», — сказал Безуглов в интервью YouTube-каналу национальной сборной.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ; матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=mnV44jKLKuc

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Иван Шитик все материалы автора
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