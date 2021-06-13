Врач сборной Дании: «К счастью, Эриксен цеплялся за жизнь»
Врач сборной Дании рассказал, что происходило в момент, когда полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание по ходу первого тайма матча против Финляндии (0:1).
«Когда мы выбежали на поле, он дышал, и мы проверили его пульс. Он был. Потом внезапно мы перестали чувствовать пульс. Мы начали незамедлительное вмешательство, чтобы сохранить ему жизнь. К счастью, он цеплялся за жизнь», — цитирует медика TV 2.
В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.
Датчане проиграли со счетом 0:1. Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне в своем первом матче на турнире потерпели крупное поражение от команды Бельгии со счетом 0:3. В следующем туре датчане сыграют с бельгийцами 17 июня, а финны встретятся со сборной России днем ранее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю