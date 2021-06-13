Врач сборной Дании: «К счастью, Эриксен цеплялся за жизнь»

Врач сборной Дании рассказал, что происходило в момент, когда полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание по ходу первого тайма матча против Финляндии (0:1).

«Когда мы выбежали на поле, он дышал, и мы проверили его пульс. Он был. Потом внезапно мы перестали чувствовать пульс. Мы начали незамедлительное вмешательство, чтобы сохранить ему жизнь. К счастью, он цеплялся за жизнь», — цитирует медика TV 2.

В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Датчане проиграли со счетом 0:1. Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне в своем первом матче на турнире потерпели крупное поражение от команды Бельгии со счетом 0:3. В следующем туре датчане сыграют с бельгийцами 17 июня, а финны встретятся со сборной России днем ранее.