Врач назвал возможные причины потери сознания Эриксена
Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал «СЭ» потерю сознания полузащитника Дании Кристиана Эриксена во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.
Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
«Остановка сердца — редчайшее явление в спорте. Я за свою практику никогда такого не встречал. Это страшно. В мое время это было особенно страшно. Сейчас все оснащены необходимым оборудованием. Тут варианта может быть два: либо это органическое явление — инфаркт, либо это последствие столкновения. Когда у человека судороги, мы называем это состояние «5 минут до смерти». Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Сейчас нужно провести дополнительные семинары для врачей. Дай бог, чтобы Эриксен выжил», — сказал Васильков «СЭ».
Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его в сознании унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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