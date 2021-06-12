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Врач назвал возможные причины потери сознания Эриксена

20:38
Кристиану Эриксену оказывают первую помощь. Фото AFP
Кристиану Эриксену оказывают первую помощь. Фото AFP
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Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал «СЭ» потерю сознания полузащитника Дании Кристиана Эриксена во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

«Остановка сердца — редчайшее явление в спорте. Я за свою практику никогда такого не встречал. Это страшно. В мое время это было особенно страшно. Сейчас все оснащены необходимым оборудованием. Тут варианта может быть два: либо это органическое явление — инфаркт, либо это последствие столкновения. Когда у человека судороги, мы называем это состояние «5 минут до смерти». Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Сейчас нужно провести дополнительные семинары для врачей. Дай бог, чтобы Эриксен выжил», — сказал Васильков «СЭ».

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его в сознании унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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