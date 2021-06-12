Врач назвал возможные причины потери сознания Эриксена

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал «СЭ» потерю сознания полузащитника Дании Кристиана Эриксена во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

«Остановка сердца — редчайшее явление в спорте. Я за свою практику никогда такого не встречал. Это страшно. В мое время это было особенно страшно. Сейчас все оснащены необходимым оборудованием. Тут варианта может быть два: либо это органическое явление — инфаркт, либо это последствие столкновения. Когда у человека судороги, мы называем это состояние «5 минут до смерти». Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Сейчас нужно провести дополнительные семинары для врачей. Дай бог, чтобы Эриксен выжил», — сказал Васильков «СЭ».

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его в сознании унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.