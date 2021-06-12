Врач-блогер из Краснодара получил паспорт болельщика после жалобы в соцсетях
Врач-блогер из Краснодара Павел Лазебный стал обладателем паспорт болельщика, в котором ему ранее было отказано по непонятным причинам, информирует «Мутко против».
Ранее он пожаловался в соцсетях, что ему отказали в проходе на стадион. При этом он уже купил билеты, оплатил дорогу и подал заявку на Fan-id.
По словам 46-летнего анестезиолога, все шло хорошо до того момента, как ему вдруг приходит сообщение, что в Fan-id отказано, хотя у него никогда не было приводов в полицию и проблем с законом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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