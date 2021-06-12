Врач-блогер из Краснодара получил паспорт болельщика после жалобы в соцсетях

Врач-блогер из Краснодара Павел Лазебный стал обладателем паспорт болельщика, в котором ему ранее было отказано по непонятным причинам, информирует «Мутко против».

Ранее он пожаловался в соцсетях, что ему отказали в проходе на стадион. При этом он уже купил билеты, оплатил дорогу и подал заявку на Fan-id.

По словам 46-летнего анестезиолога, все шло хорошо до того момента, как ему вдруг приходит сообщение, что в Fan-id отказано, хотя у него никогда не было приводов в полицию и проблем с законом.