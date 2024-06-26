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Сегодня, 21:24

Впервые в истории Евро все четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборные Румыния, Бельгии, Словакии и Украины набрали по 4 очка в группе Е чемпионата Европы-2024.

Впервые в истории Евро все четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков. Украина стала первой сборной, которая заняла последнее место, набрав при этом 4 очка.

С первого место группы Е в плей-офф Евро-2024 вышла Румыния, со второго — Бельгия, а с третьего — Словакия. Украина расположилась на четвертой строчке и покинула турнир.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
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