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Впервые в истории Евро у всех четырех команд в одной группе по три очка перед заключительным туром

Сергей Разин
корреспондент
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Четыре команды в группе E провели по два матча группового турнира Евро-2024.

По итогам двух туров Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют по три очка. Впервые в истории чемпионата Европы у всех четырех команд в одной группе по три очка перед третьим туром.

Румыния и Словакия сыграют вничью, чтобы отцепить Украину? Расклады Евро в группе Е

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
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