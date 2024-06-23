Впервые в истории Евро у всех четырех команд в одной группе по три очка перед заключительным туром

Четыре команды в группе E провели по два матча группового турнира Евро-2024.

По итогам двух туров Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют по три очка. Впервые в истории чемпионата Европы у всех четырех команд в одной группе по три очка перед третьим туром.

Румыния и Словакия сыграют вничью, чтобы отцепить Украину? Расклады Евро в группе Е

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.