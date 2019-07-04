Вот это встреча. Павлюченко и Торбинский с ван дер Саром, которому они забивали в той самой игре Россия – Голландия

Бывшие игроки сборной России, форвард Роман Павлюченко и полузащитник Дмитрий Торбинский во время отпуска на Мальорке встретились с легендарным вратарем сборной Голландии Эдвином ван дер Саром. Нападающий напомнил вратарю о матче 1/4 финала чемпионата Европы-2008 (3:1), в котором он забил гол в его ворота. Еще одним забитым мячом в той игре в дополнительное время отметился Торбинский, а третий точный удар на счету Андрея Аршавина.

"В 2008 году мы встречались на футбольном поле, и спустя 11 лет на пляже Майорки. Конечно же, я спросил, помнит ли он игру против России на Евро-2008. Он ответил, что у России была сильная команда", – написал о встрече Павлюченко.