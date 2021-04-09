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Восемь городов примут матчи чемпионата Европы со зрителями

18:37
Стадион «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Стадион «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что проведут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями, сообщила 9 апреля пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

При этом в Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50 процентов, хотя российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Окончательное решение по проведению матчей чемпионата Европы на стадионах в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине станет известно 19 апреля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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