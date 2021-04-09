Восемь городов примут матчи чемпионата Европы со зрителями
Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что проведут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями, сообщила 9 апреля пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
При этом в Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50 процентов, хотя российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.
Окончательное решение по проведению матчей чемпионата Европы на стадионах в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине станет известно 19 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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