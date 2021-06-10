Власти Крыма намерены добиться, чтобы сборная Украины убрала с формы на Евро-2020 контуры полуострова

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил о намерении добиться, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 очертания полуострова. Также он прокомментировал решение УЕФА обязать украинскую команду убрать с формы лозунг «героям слава».

«Конечно, нужно добиваться чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА (по поводу лозунга «героям слава». — Прим. «СЭ»), мы его полностью поддерживаем», — приводит ТАСС слова Константинова.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с комплекта формы сборной на Евро-2020 слоган «Героям слава!». По мнению организации, сочетание этого слогана с разрешенным для использования «Слава Украине» носит политическое значение.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.