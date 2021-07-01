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Власти Италии и УЕФА аннулировали часть билетов на матч Украина — Англия

21:48
Олимпийский стадион в Риме. Фото Reuters
Олимпийский стадион в Риме. Фото Reuters
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УЕФА аннулировал часть билетов на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия по предложению департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии.

Аннулирована часть билетов, купленная жителями Великобритании в период с 28 июня.

В заявлении на официальном сайте МВД Италии сообщается, что данное решение принято в связи с соблюдением безопасности на фоне пандемии коронавируса и ограничениями, связанными со въездом в страну жителей Великобритании или людей, которые были на территории этого государства. Все, кто приезжают в Италию из Великобритании, должны пройти пятидневный карантин.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/ucraina-inghilterra-allo-stadio-olimpico-roma-restrizioni-uefa-alla-vendita-dei-biglietti

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Иван Торопцев все материалы автора

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