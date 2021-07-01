УЕФА аннулировал часть билетов на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия по предложению департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии.

Аннулирована часть билетов, купленная жителями Великобритании в период с 28 июня.

В заявлении на официальном сайте МВД Италии сообщается, что данное решение принято в связи с соблюдением безопасности на фоне пандемии коронавируса и ограничениями, связанными со въездом в страну жителей Великобритании или людей, которые были на территории этого государства. Все, кто приезжают в Италию из Великобритании, должны пройти пятидневный карантин.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме, начало — в 22.00 (мск).