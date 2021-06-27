Влашич рассказал об ожиданиях от матча Хорватии с Испанией
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2020 с Испанией.
«Очень жду матча со сборной Испании. Мне нравится играть против сильных команд. В таких матчах можно показать, чего мы стоим. Это будет интересно. Мы еще обсуждаем подход к матчу. Нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол», — цитирует Влашича пресс-служба УЕФА.
Матч Хорватия — Испания пройдет 28 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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