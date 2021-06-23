Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Влашич — о победе над Шотландией: «Как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики»

01:07
Теги:

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич был признан УЕФА лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Шотландией (3:1).

«Это была отличная игра. Мы знали, что можем так играть. Когда они сравняли, мы сохраняли спокойствие и знали, что мы сильнее и можем создать новые моменты. В итоге мы уверенно выиграли, и я думаю, что как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики.

Я всегда готов, независимо от того, выхожу я в основе или начинаю матч на скамейке. Я могу долго не выходить, но это неважно. Я всегда готов помочь команде. Мест в сборной не так уж много, но я хочу быть ее частью как можно дольше», — приводит слова Влашича сайт УЕФА.

Сборная Хорватии обыграла Шотландию со счетом 3:1 и вышла в плей-офф Евро со второго места в группе D.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2764
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: итоговая таблица группы России
Гоблин о российском кино про ВОВ: В сто раз гаже, чем на Западе
Пушков ответил на слова польского политика об «угрозе» со стороны РФ
Каких мужчин стоит избегать женщинам разных знаков зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи