Йосип Юранович: «Хорватия становится сильнее с каждым матчем»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович после победы над Шотландией (3:1) на Евро-2020 признался, что рад был поучаствовать в первом голе.

«У меня была одна цель: выйти и сыграть на сто процентов моих возможностей, чтобы помочь команде. В конце концов я поучаствовал в первом голе. Мы становимся сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Юрановича.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.