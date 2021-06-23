Йосип Юранович: «Хорватия становится сильнее с каждым матчем»
01:25
Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович после победы над Шотландией (3:1) на Евро-2020 признался, что рад был поучаствовать в первом голе.
«У меня была одна цель: выйти и сыграть на сто процентов моих возможностей, чтобы помочь команде. В конце концов я поучаствовал в первом голе. Мы становимся сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Юрановича.
Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/
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