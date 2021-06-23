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Йосип Юранович: «Хорватия становится сильнее с каждым матчем»

01:25
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Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович после победы над Шотландией (3:1) на Евро-2020 признался, что рад был поучаствовать в первом голе.

«У меня была одна цель: выйти и сыграть на сто процентов моих возможностей, чтобы помочь команде. В конце концов я поучаствовал в первом голе. Мы становимся сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Юрановича.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.

Хорватия — Шотландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/

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