Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Чехии.

«Я готов, чувствую себя физически хорошо, как и вся команда, — цитирует официальный сайт УЕФА Влашича. — Чехия и Шотландия — хорошие команды, и в их матче у Шотландии тоже были шансы. Это был отличный матч. Наша цель — хорошо подготовиться и выиграть два последних матча в группе.



Сборная Чехии также будет пытаться добыть победу, несмотря на то что уже выиграла первый матч. Это Евро — вы хотите побеждать в каждом матче, хотите проявить себя. Я мог бы сказать, что мы точно будем доминировать и атаковать, но это зависит не только от нас. У них тоже может быть удачный день».

Матч Хорватия — Чехия состоится завтра, 18 июня, в Глазго (Шотландия). Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.