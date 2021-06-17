Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Влашич: «Цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе»

16:25
Теги:

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Чехии.

«Я готов, чувствую себя физически хорошо, как и вся команда, — цитирует официальный сайт УЕФА Влашича. — Чехия и Шотландия — хорошие команды, и в их матче у Шотландии тоже были шансы. Это был отличный матч. Наша цель — хорошо подготовиться и выиграть два последних матча в группе.

Сборная Чехии также будет пытаться добыть победу, несмотря на то что уже выиграла первый матч. Это Евро — вы хотите побеждать в каждом матче, хотите проявить себя. Я мог бы сказать, что мы точно будем доминировать и атаковать, но это зависит не только от нас. У них тоже может быть удачный день».

Матч Хорватия — Чехия состоится завтра, 18 июня, в Глазго (Шотландия). Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024462--croatia-vs-czech-republic/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30736
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Самые красивые болельщицы Евро-2020: а кто из них — лучшая?
Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления
Украина — Македония: Яремчук увеличил преимущество украинцев
«Монреаль» переиграл «Вегас» и сравнял счет в серии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи