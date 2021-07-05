Владимир Кличко намекнул на возобновление спортивной карьеры

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал поражение сборной Украины в матче Евро-2020 с Англией (0:4) и намекнул на то, что может возобновить карьеру.

«Поздравляю Англию с отличной игрой! Матч пошел не в том направлении, в котором я хотел, но это спорт.

Я был проигравшим в своем спорте, как вы все знаете, особенно вы, английские фанаты. Дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее, мы все любим возвращение, не так ли?

Я также очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показывая, что мы можем бороться.

Не сомневаюсь, мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя", — заявил Кличко.

Последний бой Кличко состоялся в апреле 2017 года. Тогда он уступил чемпиону WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа техническим нокаутом.