Легенда грузинского футбола Гуцаев: «Мамардашвили — уже один из лучших вратарей мира»

Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» охарактеризовал вратаря сборной Грузии и «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

— Совершенно фантастический футбол показывает на Евро Георгий Мамардашвили. Многие уже называют его одним из лучших вратарей мира. Согласны? Или пока рановато?

— Вполне согласен! Нельзя говорить — «рановато», потому что он состоялся как вратарь уже давно и в той же «Валенсии» показывает от игры к игре свой высокий класс. Это вратарь, у которого на данный момент нет никаких минусов. Так что слова о нем как об одном из лучших вратарей мира — достоверный факт.

— «Валенсия» хочет продать его минимум за 35 миллионов евро. Сможет ли? И где ожидаете его увидеть?

— После этого турнира цена на него должна сильно подняться. Если я правильно помню, «Ливерпуль» купил у «Ромы» Алиссона Беккера за 65 миллионов евро?

— С цифрами у меня на память туговато, сейчас уточню. 66,8 миллиона фунтов, то есть 72 с половиной миллиона евро!

— Считаю, что и по сегодняшнему состоянию, и потенциалу он может даже превзойти бразильца. Поэтому трансферная стоимость Георгия может быть и выше!

— Как вы отнеслись к тому, что Мамардашвили при 1:2 с Турцией на последней минуте побежал на угловой и команда получила третий мяч в свои ворота?

— Если бы это была решающая игра, в которой все зависит от конкретного результата, то такое было бы понятно. Но когда идет только первый тур соревнования, в котором многие выходят из группы за счет лишнего забитого мяча или не выходят — из-за пропущенного... Та же сборная Украины не смогла попасть в плей-офф именно по соотношению мячей.

Когда вы проигрываете 1:2 и вратарь идет на угловой, шанс, что он забьет, — одна миллионная процента. А вот получить в такой ситуации в свои ворота — процентов 25, если не больше. Я бы крикнул вратарю, чтобы он оставался на месте.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 22.00 мск.