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Сегодня, 17:15

Владимир Гранат заявил, что Грузия стала темной лошадкой чемпионата Европы

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Динамо» и «Рубина» Владимир Гранат рассказал, что думает об игре сборной Грузии на чемпионате Европы.

«Меня в этом турнире радуют грузины, которые являются темной лошадкой. Никто на них не ставил, а они пытаются играть на равных с соперниками. Что касается Кварацхелии, он играет не на своей позиции. Хотя Хвича старается приносить пользу, его позиция лимитирует игру», — цитирует Граната «РБ Спорт».

В 3-м туре группового турнира Грузия сыграет с Португалией. Матч пройдет в среду, 26 июня. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-gruziya-stala-temnoj-loshadkoj-chempionata-evropy/
Владимир Гранат
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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