«ВКонтакте» покажет самые яркие темы Евро-2020
Социальная сеть «ВКонтакте» представит тематическую ленту новостей к Евро-2020, сообщается на официальном сайте.
Тематическая лента объединит новости турнира, обзоры от спортивных СМИ и сообществ, а также комментарии пользователей. Также к Евро-2020 «ВКонтакте» представил специальные эмодзи-статусы.
«Все мы помним, какие эмоции прине чемпионат мира несколько лет назад, — тогда пользователи обменивались впечатлениями в официальном сообществе турнира, и его материалы объединили 17 млн человек. Уверены, Евро-2020 станет не менее впечатляющим», — сказал руководитель спортивных и медиапроектов «ВКонтакте» Андрей Мельник.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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