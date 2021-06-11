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«ВКонтакте» покажет самые яркие темы Евро-2020

15:30
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Социальная сеть «ВКонтакте» представит тематическую ленту новостей к Евро-2020, сообщается на официальном сайте.

Тематическая лента объединит новости турнира, обзоры от спортивных СМИ и сообществ, а также комментарии пользователей. Также к Евро-2020 «ВКонтакте» представил специальные эмодзи-статусы.

«Все мы помним, какие эмоции прине чемпионат мира несколько лет назад, — тогда пользователи обменивались впечатлениями в официальном сообществе турнира, и его материалы объединили 17 млн человек. Уверены, Евро-2020 станет не менее впечатляющим», — сказал руководитель спортивных и медиапроектов «ВКонтакте» Андрей Мельник.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://vk.com/press/euro-2020

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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