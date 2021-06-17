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Витсель и де Брейне готовы сыграть с Данией

06:28
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем Евро-2020 против Дании рассказал о состоянии полузащитников Кевина де Брейне и Акселя Витселя. Игроки пропустили стартовую встречу турнира, в которой Бельгия разгромила команду России.

«С де Брейне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч Евро-2020 между сборными Бельгии и Дании состоится сегодня, 17 июня. Начало — 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/

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