Витсель и де Брейне готовы сыграть с Данией
06:28
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем Евро-2020 против Дании рассказал о состоянии полузащитников Кевина де Брейне и Акселя Витселя. Игроки пропустили стартовую встречу турнира, в которой Бельгия разгромила команду России.
«С де Брейне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же касается Акселя Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.
Матч Евро-2020 между сборными Бельгии и Дании состоится сегодня, 17 июня. Начало — 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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