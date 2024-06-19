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Витинья — о победе над Чехией: «То, как Португалия пропустила, было немного несправедливо»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Витинья прокомментировал победу в матче группового турнира Евро-2024 против Чехии (2:1).

«На этом турнире не бывает легких матчей. Тем не менее, мы контролировали игру, имели больше моментов. Мы не были полностью довольны тем, что делали на поле, но надо понимать, что для нас это первая игра. Было много эмоций, и то, как мы пропустили, было немного несправедливо. Бывают такие дни, когда соперник из ничего забивает гол. Для нас это стало большим ударом, но очень важно было то, как мы отреагировали. Мы сохранили спокойствие, сравняли счет и до конца боролись за победу», — приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.

Франсишку Консейсау забил на 90+2-й минуте встречи и принес сборной Португалии победу.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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