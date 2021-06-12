Виталий Милонов: «Наша сборная на коленях стоять не будет! Нельзя поддерживать эти идиотские акции»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы.
В субботу, 12 июня, СМИ сообщили, что российские футболисты решили не преклонять колено перед стартовым матчем на Евро-2020.
«Правильно делают, что отказываются от этой акции, — сказал Милонов «СЭ». — Нечего на коленках ползать. Российским спортсменам категорически запрещено ползать на коленках. У европейцев там какие-то свои приколы, которые нам не очень понятны. Наша сборная на коленях стоять не будет. Нам категорически нельзя поддерживать эти идиотские акции. Никто не бахнет на коленки, ни один. Только слабаки это сделают».
Первый матч на Евро-2020 сборная России пройдет в субботу, 12 июня, против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Сборная России в группе B также сыграет Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Артем Бухаев)
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