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Виталий Милонов: «Наша сборная на коленях стоять не будет! Нельзя поддерживать эти идиотские акции»

19:08
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы.

В субботу, 12 июня, СМИ сообщили, что российские футболисты решили не преклонять колено перед стартовым матчем на Евро-2020.

«Правильно делают, что отказываются от этой акции, — сказал Милонов «СЭ». — Нечего на коленках ползать. Российским спортсменам категорически запрещено ползать на коленках. У европейцев там какие-то свои приколы, которые нам не очень понятны. Наша сборная на коленях стоять не будет. Нам категорически нельзя поддерживать эти идиотские акции. Никто не бахнет на коленки, ни один. Только слабаки это сделают».

Первый матч на Евро-2020 сборная России пройдет в субботу, 12 июня, против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Сборная России в группе B также сыграет Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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