Дьяков: «Франция и Англия — два основных претендента на победу в Евро»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что непременно будет смотреть чемпионат Европы-2024.

«Конечно, буду смотреть Евро! Только если какой-нибудь супер-интересный сериал показывать не будут. Как можно не смотреть чемпионат Европы. Это же крупный турнир. Раз в 4 года. Фавориты? Думаю, Франция и Англия два основных претендента.

Футбольный чемпионат Европы без сборной России — интересен. Если другие соревнования, то нет. Чемпионат мира по хоккею без России мне неинтересен. Чемпионаты Европы по гандболу или волейболу тоже. Был бы из другого вида спорта, то возможно было интересно, а так нет. Вся моя жизнь связана с футболом. Когда Россия не участвовала на крупных турнирах, все равно смотрел. В любом случае будет интересно наблюдать», — цитирует «Спорт День за Днем» Дьякова.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.