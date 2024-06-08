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Сегодня, 04:33

Дьяков: «Франция и Англия — два основных претендента на победу в Евро»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что непременно будет смотреть чемпионат Европы-2024.

«Конечно, буду смотреть Евро! Только если какой-нибудь супер-интересный сериал показывать не будут. Как можно не смотреть чемпионат Европы. Это же крупный турнир. Раз в 4 года. Фавориты? Думаю, Франция и Англия два основных претендента.

Футбольный чемпионат Европы без сборной России — интересен. Если другие соревнования, то нет. Чемпионат мира по хоккею без России мне неинтересен. Чемпионаты Европы по гандболу или волейболу тоже. Был бы из другого вида спорта, то возможно было интересно, а так нет. Вся моя жизнь связана с футболом. Когда Россия не участвовала на крупных турнирах, все равно смотрел. В любом случае будет интересно наблюдать», — цитирует «Спорт День за Днем» Дьякова.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-zashchitnik-dinamo-dyakov-vydelil-favoritov-chempionata-evropy
Виталий Дьяков
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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