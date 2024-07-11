Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:32

Ван Дейк: «Судья сразу же отправился в раздевалку после финального свистка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после поражения от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024 раскритиковал арбитра.

«Рефери сразу же отправился в раздевалку, когда прозвучал финальный свисток. Я даже не успел пожать ему руку. Это многое говорит об этом матче», — цитирует beIN Sports ван Дейка.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Олли Уоткинс празднует свой гол в&nbsp;ворота сборной Нидерландов. Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол
Вирджил ван Дейк
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
3
1
Читайте также
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Погребняк — о полуфинале Евро: «Мы увидели другую Англию»
Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия
Канчельскис призвал вручить Саутгейту рыцарской титул в случае победы Англии на Евро-2024
Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол
Испания и Англия сыграют в финале Евро-2024
Евро 2024: дата и во сколько начнется финал чемпионата Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погребняк — о полуфинале Евро: «Мы увидели другую Англию»

Сесар Навас назвал сборную Испании сильнейшей командой на Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости