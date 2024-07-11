Ван Дейк: «Судья сразу же отправился в раздевалку после финального свистка»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после поражения от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024 раскритиковал арбитра.

«Рефери сразу же отправился в раздевалку, когда прозвучал финальный свисток. Я даже не успел пожать ему руку. Это многое говорит об этом матче», — цитирует beIN Sports ван Дейка.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.