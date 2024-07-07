Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:16

Ван Дейк — о победе над Турцией: «Сборная Нидерландов сделала все, что могла»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил игру команды в матче с Турцией (2:1) в 1/4 финала Евро-2024.

«Сборная Нидерландов сильно начала матч, но затем стала неаккуратной и теряла мяч в опасные моменты. Это случилось несколько раз — не то чтобы мы много отдали. Во втором тайме нужно было постараться сохранять спокойствие и использовать те возможности, которые появляются. У нас это хорошо получилось. Мы сделали все, что могли. Теперь пришло время восстанавливаться и готовиться к еще одному тяжелому матчу [против Англии в среду]», — приводит слова ван Дейка УЕФА.

Команда Рональда Кумана в полуфинале Евро-2024 сыграет против Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Вирджил ван Дейк
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
0
Читайте также
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Гюлер стал четвертым игроком младше 20 лет, сделавшим несколько голевых передач на Евро
Джокович и Попырин спародировали игру в футбол во время матча Уимблдона
Нидерланды в полуфинале Евро: команда Кумана прошла Турцию
Куман – о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Мы вышли в полуфинал Евро, никто этого не ожидал»
Защитник Англии Конса — о матче со Швейцарией: «Волшебный опыт. Это то, о чем я мечтал в детстве»
«Даже бог хочет отправить Кейна на лавку». Англичане шутят про победу над Швейцарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович и Попырин спародировали игру в футбол во время матча Уимблдона

Гюлер стал четвертым игроком младше 20 лет, сделавшим несколько голевых передач на Евро

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости