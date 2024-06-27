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Сегодня, 17:11

Монтелла: «Следующая цель сборной Турции — выход в четвертьфинал Евро-2024»

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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал выход национальной команды в плей-офф чемпионата Европы-2024.

Турция заняла второе место в группе F, что позволило ей выйти в 1/8 финала Евро-2024. На этой стадии турнира команда Монтеллы сыграет с Австрией.

«После 16-летнего перерыва я поздравляю наших парней и всех товарищей по команде, с которыми я работал, с достижением исторического успеха — выходом из группы.

После того как мы вышли в 1/8 финала, мы все знаем, что у этих ребят есть талант и решимость двигаться вперед. После небольшого перерыва мы начнем подготовку к Австрии начиная с завтрашнего дня. На этот раз целью станет четвертьфинал», — приводит слова Монтеллы Fotospor.

Матч между Турцией и Австрией состоится 2 июля и пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
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