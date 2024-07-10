Салиба: «Испания была лучше, и это надо признать»

Защитник сборной Франции Вильям Салиба прокомментировал поражение от Испании (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Мы разочарованы, поскольку могли сыграть лучше. Забили первыми, но затем пропустили дважды. Честно говоря, соперник был лучше, и это надо признать. Непросто, но уж как есть. Мы отдали все силы, чтобы отыграться, но этого не случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Салиба.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.