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Сегодня, 12:00

Онопко: «Испания была на голову выше Франции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Райо Вальекано», тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» победу сборной Испании над Францией (2:1) в 1/2 финала Евро-2024.

«Вчера испанцы удивили меня еще больше, в хорошем смысле слова. Давно не видел такой игры на Евро. В начале было видно, что обе команды ошибались в простых передачах, но это нормально. А потом Испания старалась играть в свой футбол, как она и всегда играла. Франция была чуть лучше, чем в предыдущих своих матчах. Но в целом Испания была на голову выше во всех компонентах», — сказал Онопко «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Виктор Онопко
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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