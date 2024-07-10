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Сегодня, 13:25

Онопко: «Мне вообще не понравились Англия и Нидерланды на Евро»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Райо Вальекано», тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между сборными Нидерландов и Англии в полуфинале Евро-2024.

«Эти команды мне вообще не понравилось на Евро. Думаю, Англия чуть интереснее. Фаворитом назову Англию, судя по выступлению на этом Евро», — сказал Онопко «СЭ».

Также тренер сборной России ответил на вопрос, кого бы хотел видеть соперником сборной Испании в финале Евро-2024.

«Испанцам все равно, с кем играть, если они обыграли Германию и Францию. Все думали, что в финале будут немцы и французы с возможностями их состава. Но это футбол. И я уверен, испанцам все равно, против кого играть, потому что они ни под кого не подстраиваются», — добавил Онопко.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Виктор Онопко
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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