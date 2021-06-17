Виейра оценил шансы сборной Италии на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра оценил шансы сборной Италии одержать победу на чемпионате Европы по футболу.

«Думаю, первые два матча у итальянцев были простыми. Конечно, надо побеждать тех, кто выходит против тебя на поле, но я все еще сомневаюсь в способности этой команды пройти путь до конца.

Считаю, что итальянцы играют недостаточно интенсивно, мощно и быстро, недостаточно остро в атаке. Еще слишком рано рассматривать Италию как претендента на победу в турнире», — приводит слова Виейры Football Italia со ссылкой на ITV Football.

Итальянцы набрали шесть очков в двух турах группового этапа Евро-2020 и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

В третьем туре итальянцы 20 июня сыграют с Уэльсом.