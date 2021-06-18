Видео странной тренировки Македонии перед матчем с Украиной стало вирусным
Видео с тренировки сборной Северной Македонии с конусами перед матчем группы C с Украиной (1:2) набрало более 3,5 миллиона просмотров за сутки.
Во время этой тренировки македонские футболисты устроили гонки с конусами, во время которой нужно было передавать мяч друг другу.
«Вам не нужно спрашивать себя, почему у них 0 очков в группе, даже в командах U-13 к тренировкам относятся более серьезно», — написал один из пользователей Twitter.
Более 18 тысяч пользователей Twitter поставили лайк под видео македонцев.
Македония занимает четвертое (последнее) место в своей группе C после двух игр. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2020.
?? North Macedonia training, cone race edition ?@ffmmkd | #EURO2020 pic.twitter.com/wuJjTk3EaP— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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