Видео странной тренировки Македонии перед матчем с Украиной стало вирусным

Видео с тренировки сборной Северной Македонии с конусами перед матчем группы C с Украиной (1:2) набрало более 3,5 миллиона просмотров за сутки.

Во время этой тренировки македонские футболисты устроили гонки с конусами, во время которой нужно было передавать мяч друг другу.

«Вам не нужно спрашивать себя, почему у них 0 очков в группе, даже в командах U-13 к тренировкам относятся более серьезно», — написал один из пользователей Twitter.

Более 18 тысяч пользователей Twitter поставили лайк под видео македонцев.

Македония занимает четвертое (последнее) место в своей группе C после двух игр. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2020.