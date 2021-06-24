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Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о работе фан-зон в городе

15:52
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы высказался о работе фан-зон в городе.

— В фан-зоне ограничили максимальное число зрителей во время группового этапа. Сохраняются ли планы открытия зоны публичного просмотра на Дворцовой?

— Зона публичного просмотра на Дворцовой площади будет существовать в соответствии с планом, заранее утвержденным. Она начнет работать со 2 июля. Планировалось допускать на нее 5 тысяч болельщиков, но позже было введено ограничение в 3 тысячи человек. Хочу обратить внимание на главное требование для зрителей — соблюдение мер безопасности.

Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Город примет еще одну встречу турнира — четвертьфинальный матч, который состоится 2 июля. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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