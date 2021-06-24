Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о работе фан-зон в городе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы высказался о работе фан-зон в городе.

— В фан-зоне ограничили максимальное число зрителей во время группового этапа. Сохраняются ли планы открытия зоны публичного просмотра на Дворцовой?

— Зона публичного просмотра на Дворцовой площади будет существовать в соответствии с планом, заранее утвержденным. Она начнет работать со 2 июля. Планировалось допускать на нее 5 тысяч болельщиков, но позже было введено ограничение в 3 тысячи человек. Хочу обратить внимание на главное требование для зрителей — соблюдение мер безопасности.