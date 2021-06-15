Вице-губернатор Петербурга рассказал об эффективности новых ограничений во время Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский считает, что введение новых антикоронавирусных ограничений повысило дисциплину жителей и гостей города во время Евро-2020.

«Они в целом добавляют больше дисциплины. Мы больше сообщаем о необходимости носить маски в фан-зонах, чаще повторяем это на стадионах, благодарны УЕФА, руководство которого тоже очень много внимания этому уделяет. Поэтому если еще неделю назад мало кто носил маски на улицах, то сейчас я могу сказать с уверенностью, что подавляющее большинство гостей в фан-зонах действительно надевают маски», — цитирует вице-губернатора ТАСС.

Также Пиотровский отметил, что Санкт-Петербург успешно справляется с проведением своей части турнира.

«Пока все, что запланировала наша команда организаторов, удается реализовать. Конечно, бывают небольшие нюансы, но подавляющее большинство моментов нами отработано. Довольны и команды, и болельщики», — сказал Пиотровский.

10 июня правительство Санкт-Петербурга объявило о вводе дополнительных ограничений к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге запланированы три матча группы B, а также три встречи группы Е. Еще один матч — один из четвертьфиналов турнира.

16 июня сборная России в Санкт-Петербурге сыграют с Финляндией, а 21 июня там финны встретятся с бельгийцами.